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В. Путин: Из-за границы ничего хорошего никогда не получается
18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О недопустимости переписывания истории и героизации нацизма в угоду каким бы то ни было интересам говорил сегодня в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России. У нас общая память и мы гордимся своей историей, подчеркнул Владимир Путин.
В. Путин: Быть достойным того, что завоевано твоим народом, тоже нужно уметьВладимир Путин, Президент России: "Я уже много раз говорил, что это переписывание истории - оно делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам и в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает. В том числе и героизация нацизма. Сегодня ГА ООН приняла резолюцию, осуждающую героизацию нацизма, и только две страны проголосовали против - США и Украина. И это их не красит, мягко говоря".
Что касается ситуации в Беларуси, россиян этот вопрос также волнует - позиция лидера однозначна: белорусскому народу нужно дать возможность самому разобраться с вопросами внутри страны и решить их. Без стороннего вмешательства.
Владимир Путин, Президент России: "Здесь бы хотелось добиться только одного, я уже об этом тоже так или иначе упоминал, - без вмешательства извне.
То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство, это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы
Из-за границы ничего хорошего никогда не получается. Каким бы долгим и сложным ни был этот процесс, он должен формироваться внутри общества. Все, что вброшено извне, работает, как взрывное устройство, как граната".
Владимир Путин уверен: иностранного вмешательства не удастся избежать и в парламентские выборы в России в следующем году. К сожалению, это практикуется сейчас по всему миру, и нужно быть готовыми.
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О недопустимости переписывания истории и героизации нацизма в угоду каким бы то ни было интересам говорил сегодня в ходе ежегодной большой пресс-конференции...
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