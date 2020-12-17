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В. Путин: Из-за границы ничего хорошего никогда не получается

18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О недопустимости переписывания истории и героизации нацизма в угоду каким бы то ни было интересам говорил сегодня в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России. У нас общая память и мы гордимся своей историей, подчеркнул Владимир Путин.


В. Путин: Быть достойным того, что завоевано твоим народом, тоже нужно уметь

Владимир Путин, Президент России: "Я уже много раз говорил, что это переписывание истории - оно делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам и в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает. В том числе и героизация нацизма. Сегодня ГА ООН приняла резолюцию, осуждающую героизацию нацизма, и только две страны проголосовали против - США и Украина. И это их не красит, мягко говоря".

Что касается ситуации в Беларуси,  россиян этот вопрос также волнует - позиция лидера однозначна: белорусскому  народу нужно дать возможность самому  разобраться с вопросами внутри страны и решить их. Без стороннего вмешательства.

Владимир Путин, Президент России: "Здесь бы хотелось добиться только одного, я уже об этом тоже так или иначе упоминал, - без вмешательства извне.

То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство, это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы
Из-за границы ничего хорошего никогда не получается. Каким бы долгим и сложным ни был этот процесс, он должен формироваться внутри общества. Все, что вброшено извне, работает,  как взрывное устройство, как граната".
Владимир Путин уверен:  иностранного вмешательства не удастся избежать и в парламентские выборы в России в следующем году. К сожалению, это практикуется сейчас по всему миру, и нужно быть готовыми.


 
 
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О недопустимости переписывания истории и героизации нацизма в угоду каким бы то ни было интересам говорил сегодня в ходе ежегодной большой пресс-конференции...
 
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