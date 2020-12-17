В. Путин: Из-за границы ничего хорошего никогда не получается

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О недопустимости переписывания истории и героизации нацизма в угоду каким бы то ни было интересам говорил сегодня в ходе ежегодной большой пресс-конференции президент России. У нас общая память и мы гордимся своей историей, подчеркнул Владимир Путин.







В. Путин: Быть достойным того, что завоевано твоим народом, тоже нужно уметь

Что касается ситуации в Беларуси, россиян этот вопрос также волнует - позиция лидера однозначна: белорусскому народу нужно дать возможность самому разобраться с вопросами внутри страны и решить их. Без стороннего вмешательства.

То, что мы видим сейчас, к сожалению, это вмешательство, это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы

Из-за границы ничего хорошего никогда не получается. Каким бы долгим и сложным ни был этот процесс, он должен формироваться внутри общества. Все, что вброшено извне, работает, как взрывное устройство, как граната".





Владимир Путин уверен: иностранного вмешательства не удастся избежать и в парламентские выборы в России в следующем году. К сожалению, это практикуется сейчас по всему миру, и нужно быть готовыми.













