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Он проводился по пяти номинациям, всего определили 35 лучших представителей разных сфер. Отметим, предприниматели занимают важное место в развитии экономики. Малый и средний бизнес обеспечивает работой более одного миллиона человек и формирует 30% валовой добавленной стоимости. Особую роль предпринимательство играет и в укреплении регионов, а также доступности товаров и услуг в каждом уголке нашей страны.



Александр Червяков, министр экономики: "Предприниматели видят перспективу развития экономики, и уже сегодня по результатам развития за 11 месяцев мы видим рост, и в этом росте именно восстановление. И в этом восстановлении особую роль играют наши предприниматели. Сегодня практически 47% экспорта формируется за счет частного бизнеса, 50% ВВП - это частный бизнес, 60% выручки - это частный бизнес, поэтому государство делает упор на развитии бизнеса".

Напомним, национальный конкурс проводится с 2016 года, его основная цель - развитие предпринимательской инициативы и стимулирование деловой активности населения.