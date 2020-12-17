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В Минске наградили победителей конкурса "Предприниматель года"
18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Он проводился по пяти номинациям, всего определили 35 лучших представителей разных сфер. Отметим, предприниматели занимают важное место в развитии экономики. Малый и средний бизнес обеспечивает работой более одного миллиона человек и формирует 30% валовой добавленной стоимости. Особую роль предпринимательство играет и в укреплении регионов, а также доступности товаров и услуг в каждом уголке нашей страны.
Напомним, национальный конкурс проводится с 2016 года, его основная цель - развитие предпринимательской инициативы и стимулирование деловой активности населения.
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Он проводился по пяти номинациям, всего определили 35 лучших представителей разных сфер. Отметим, предприниматели занимают важное место в развитии экономики. Малый...
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