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Житель Минского района в интернете размещал видеоролики по подготовке погромов

18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

И еще одного протестующего, который участвовал 9 августа в массовых беспорядках, выявили сотрудники ГУБОПиК МВД. По информации оперативников, житель Минского района в интернете размещал видеоролики по подготовке погромов.

Домашний арсенал участника протестов

Дома у мужчины оперативники нашли различные виды оружия, патроны, материалы для изготовления самодельных взрывных устройств, а также глушитель, оптический прицел и охотничью дробь. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали его подозреваемым. Изъятый арсенал направлен на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос также о возбуждении уголовного дела за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

 
 
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И еще одного протестующего, который участвовал 9 августа в массовых беспорядках, выявили сотрудники ГУБОПиК МВД. По информации оперативников, житель Минского...
 
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