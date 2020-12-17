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Приговор суда по делу о порче имущества и нападении на милиционера

18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Суд Заводского района Минска вынес приговор по уголовному делу о порче имущества и применении насилия в отношении правоохранителя. Жительница Минска признана виновной в порче имущества, а также сопротивлении сотруднику органов внутренних дел. Инцидент произошел ночью с 6 на 7 октября на улице Кабушкина. Возвращаясь домой со службы, участковый инспектор милиции увидел, как женщина наносила надпись на фасад здания. Суд назначил обвиняемой наказание в виде 3 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В пользу потерпевшего женщина должна выплатить одну тысячу рублей. Эти деньги будут перечислены социально-педагогическому центру с приютом Заводского района Минска.

Задержан администратор деструктивных telegram-каналов и чатов

Также установлена личность администратора деструктивных интернет-сообществ Могилева. Известно, что, начиная с марта, этот человек являлся владельцем и администратором telegram-каналов и чатов, в которых призывал к активизации протестного движения и дестабилизации обстановки. Кроме того, мужчина создал собственный YouTube-канал, где размещал материалы протестного содержания, а также вел прямые трансляции с мест проведения несанкционированных акций, за что получал доход. 

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Суд Заводского района Минска вынес приговор по уголовному делу о порче имущества и применении насилия в отношении правоохранителя. Жительница Минска признана...
 
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