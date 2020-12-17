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Самая добрая и искренняя акция - "Наши дети" - продолжает дарить радость и тепло

18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В канун Нового года подарки принимали воспитанники Сенненской школы-интерната для детей-сирот. В волшебную атмосферу погрузились и студенты - участники новогоднего бала, чьими заслугами гордится вся область.
О празднике и новогодних мечтах, сбываться которым помогают добрые сердца, расскажет Ольга Масловская.



Этой необычной школе-интернату более 100 лет

И почти два десятилетия она является инновационной экспериментальной площадкой Министерства образования. Параллельно со школьным аттестатом воспитанники получают здесь нужную профессию. Овощеводство, азы ландшафтного дизайна, швейное дело, занятия в столярной мастерской – это не факультативы, а обязательные дисциплины для детей. Во взрослую жизнь они входят с отличным запасом знаний и навыков.
В канун рождественских праздников у юных мастеров много хлопот. Они изготавливают сувениры с новогодней атрибутикой. Каждый гость обязательно увезет подарок, сделанный вручную.

На школьном дворе суета. Под открытым небом и сцена, и зрительский зал

Но разве усидишь, когда в хороводе заводная детвора? В круговороте танца и педагоги, и гости, которые никогда не приезжают к детям с пустыми руками. От "Белой Руси" сегодня в подарок мягкая мебель для центра социальной адаптации. Он расположен на территории интерната, там живут старшеклассники – сами готовят себе завтраки, ухаживают за одеждой, словом, учатся самостоятельной жизни. От газовиков сертификат на приобретение звукового оборудования для актового зала. Здесь так много музыкально одаренных детей.
Идти в ногу со временем, но уметь перенять дух прошедшей эпохи.

В Витебске талантливых юношей и девушек пригласили на сверкающий бал

Встреча под звуки симфонического оркестра в Витебске стала традицией. На новогодний бал одаренную молодежь приглашают уже во второй раз. 40 пар на несколько часов окунутся в атмосферу XIX века.
Они талантливы, много раз представляли свой город на соревнованиях и конкурсах, но во времени, признаются, путешествуют впервые.
Вальс, полонез, венгерка. Студенты Витебского медицинского университета Валерия Красикова и Кирилл Реут словно из той эпохи - настолько хорошо знают все па. Благотворительная акция затронет каждый уголок страны. Исполнить детскую мечту - задача не только Деда Мороза. Всех взрослых.
 
Теги: Витебск
 
 
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В канун Нового года подарки принимали воспитанники Сенненской школы-интерната для детей-сирот. В волшебную атмосферу погрузились и студенты - участники...
 
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