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Лесное бортничество Беларуси и Польши под опекой ЮНЕСКО

18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лесное бортничество Беларуси и Польши теперь под опекой ЮНЕСКО. Совместная номинация была одобрена менее часа назад межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия. Впервые в истории 15-я сессия проходит в режиме онлайн из-за сложной эпидобстановки. Лесное бортничество - это древний промысел, который сохранился в отдельных районах нашей страны до настоящего времени. А в Польше эта традиция прерывалась и сегодня восстанавливается. Лесных пчел разводят и содержат в искусственных дуплах - бортях. Их изготавливают и размещают высоко на деревьях в лесу. В Беларуси элемент "Лесное бортничество Полесья" имеет статус историко-культурной ценности.

Напомним, год назад Список нематериального наследия ЮНЕСКО пополнил полесский обряд "Юрьевский хоровод". Также под опекой всемирной организации обряд "Калядныя цары" и Будславский фест.
 
 
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Лесное бортничество Беларуси и Польши теперь под опекой ЮНЕСКО. Совместная номинация была одобрена менее часа назад межправительственным комитетом по охране...
 
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