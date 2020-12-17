ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бюджет Беларуси на следующий год. Акценты главного финансового документа

18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Бюджет Беларуси на следующий год планируется с дефицитом в 4 миллиарда рублей. Документ в нулевом чтении рассмотрели на заседании Палаты представителей. Так, социальная направленность  сохраняется, причем расходы на эту сферу  вырастут. Весомая часть  пойдет на борьбу с COVID-19. О других акцентах главного финансового документа  расскажет Антон Малюта, у него все детали.  

Сегодня депутаты не голосуют, а детально разбираются в каждой статье бюджета

Нулевое чтение - традиционный формат, когда еще до основного обсуждения и голосования в Овальном зале нужно расставить все точки над "і". Да, с социальной направленностью разобрались, сохранили, но есть еще вопросы, которые нужно решать. Например, что же будет в 2021 с дорожным сбором? И это тоже важно обсудить. Еще до начала заседания депутаты обсуждают между собой акценты финансового плана на 2021. Их уже проанализировала профильная комиссия. Сегодня слушают основного докладчика от правительства - замминистра финансов Дмитрия Кийко. Он обратит внимания, что бюджет на следующий год дефицитный. Цифра не маленькая - 4 миллиарда рублей. Но резервы есть.

Бюджет Беларуси на следующий год. Акценты главного финансового документа


Конечно, COVID и в следующем году так или иначе будет влиять на мировую экономику 

Поэтому господдержка отдельных отраслей экономики продолжится. Особое внимание  здравоохранению. Главное  сохранить жизни людей. В этом велика роль врачей, которые будут и дальше получать ковидные доплаты. На это также нужны средства. Еще больше наращивать дефицит - не вариант. Поэтому Минфин предлагает временные меры. Они позволят направить на борьбу с вирусом 800 миллионов рублей. Среди предложений  повышение налоговой ставки для резидентов "Великого камня" и ПВТ с 9 до 13 %. Отсюда и вопросы депутатов.

И, конечно, судьба дорожного сбора. Ее решали в тесной связке

Депутаты собирали предложения избирателей, регулятор все досконально просчитывал. И вот сегодня пришли к общему знаменателю. 1 января госпошлина будет отменена. Вместо него вводится транспортный налог. Сумма будет зависеть от веса и возраста авто - в среднем это 60-80 рублей в год. Т.е. в полтора-два раза меньше предыдущего сбора. Для пенсионеров предусмотрена скидка 50 %. Ведь в основе решения  прежде всего справедливость. Сегодня депутаты выслушали, что предлагает правительство. Теперь осталось выразить свое мнение посредством голосования. Оно запланировано на завтра. 18 декабря - день закрытия осенней сессии парламента.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бюджет Беларуси на следующий год планируется с дефицитом в 4 миллиарда рублей. Документ в нулевом чтении рассмотрели на заседании Палаты представителей. Так,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Самая добрая и искренняя акция - "Наши дети" - продолжает дарить радость и тепло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика