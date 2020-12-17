Источник материала: БT

Сегодня депутаты не голосуют, а детально разбираются в каждой статье бюджета

Конечно, COVID и в следующем году так или иначе будет влиять на мировую экономику

И, конечно, судьба дорожного сбора. Ее решали в тесной связке

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бюджет Беларуси на следующий год. Акценты главного финансового документа Бюджет Беларуси на следующий год планируется с дефицитом в 4 миллиарда рублей. Документ в нулевом чтении рассмотрели на заседании Палаты представителей. Так,...

Бюджет Беларуси на следующий год планируется с дефицитом в 4 миллиарда рублей. Документ в нулевом чтении рассмотрели на заседании Палаты представителей. Так, социальная направленность сохраняется, причем расходы на эту сферу вырастут. Весомая часть пойдет на борьбу с COVID-19. О других акцентах главного финансового документа расскажет, у него все детали.Нулевое чтение - традиционный формат, когда еще до основного обсуждения и голосования в Овальном зале нужно расставить все точки над "і". Да, с социальной направленностью разобрались, сохранили, но есть еще вопросы, которые нужно решать. Например, что же будет в 2021 с дорожным сбором? И это тоже важно обсудить. Еще до начала заседания депутаты обсуждают между собой акценты финансового плана на 2021. Их уже проанализировала профильная комиссия. Сегодня слушают основного докладчика от правительства - замминистра финансов Дмитрия Кийко. Он обратит внимания, что бюджет на следующий год дефицитный. Цифра не маленькая - 4 миллиарда рублей. Но резервы есть.Поэтому господдержка отдельных отраслей экономики продолжится. Особое внимание здравоохранению. Главное сохранить жизни людей. В этом велика роль врачей, которые будут и дальше получать ковидные доплаты. На это также нужны средства. Еще больше наращивать дефицит - не вариант. Поэтому Минфин предлагает временные меры. Они позволят направить на борьбу с вирусом 800 миллионов рублей. Среди предложений повышение налоговой ставкии ПВТ с 9 до 13 %. Отсюда и вопросы депутатов., регулятор все досконально просчитывал. И вот сегодня пришли к общему знаменателю. 1 января госпошлина будет отменена. Вместо него вводится транспортный налог. Сумма будет зависеть от веса и возраста авто - в среднем это 60-80 рублей в год. Т.е. в полтора-два раза меньше предыдущего сбора. Для пенсионеров предусмотрена скидка 50 %. Ведь в основе решения прежде всего справедливость. Сегодня депутаты выслушали, что предлагает правительство. Теперь осталось выразить свое мнение посредством голосования. Оно запланировано на завтра. 18 декабря - день закрытия осенней сессии парламента.