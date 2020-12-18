ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В масках и на расстоянии. Рассказываем, где пройдут новогодние гуляния в Бресте

18.12.2020 06:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бресте праздничные гуляния новогодней ночи пройдут только на двух площадках — на площади Ленина и у торгового центра «Экватор», сообщает «Вечерний Брест».


Фото использовано в качестве иллюстрации

Танцевать и веселиться будут с 1.00 до 4.00. Медики предупреждают: в местах массового скопления людей необходимо быть в масках и держаться на расстоянии социальной дистанции.

Напомним, праздничная иллюминация и огни на главной городской елке зажгутся в пятницу, 18 декабря. Торжественная программа по этому поводу пройдет на площади Ленина. Начало в 17.40.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горисполком определил две площадки для массового празднования.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Наша Ніва» апублікавала стэнаграму сустрэчы Церцеля з супрацоўнікамі «Гродна-Азот». Самыя цікавыя цытаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика