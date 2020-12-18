В масках и на расстоянии. Рассказываем, где пройдут новогодние гуляния в Бресте

Источник материала: Tut.by

В Бресте праздничные гуляния новогодней ночи пройдут только на двух площадках — на площади Ленина и у торгового центра «Экватор», сообщает «Вечерний Брест» .



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Танцевать и веселиться будут с 1.00 до 4.00. Медики предупреждают: в местах массового скопления людей необходимо быть в масках и держаться на расстоянии социальной дистанции.

Напомним, праздничная иллюминация и огни на главной городской елке зажгутся в пятницу, 18 декабря. Торжественная программа по этому поводу пройдет на площади Ленина. Начало в 17.40.