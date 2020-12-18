|
В масках и на расстоянии. Рассказываем, где пройдут новогодние гуляния в Бресте
18.12.2020 06:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте праздничные гуляния новогодней ночи пройдут только на двух площадках — на площади Ленина и у торгового центра «Экватор», сообщает
Танцевать и веселиться будут с 1.00 до 4.00. Медики предупреждают: в местах массового скопления людей необходимо быть в масках и держаться на расстоянии социальной дистанции.
Напомним, праздничная иллюминация и огни на главной городской елке зажгутся в пятницу, 18 декабря. Торжественная программа по этому поводу пройдет на площади Ленина. Начало в 17.40.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горисполком определил две площадки для массового празднования.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)