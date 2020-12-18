Источник материала: Tut.by

МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.





Сотрудничество беларуского МВД и Росгвардии будет осуществляться по запросам заинтересованной стороны или же по инициативе другой стороны, если та сочтет, что такое содействие необходимо.

Ведомства будут сотрудничать по вопросам охраны общественного порядка, важных гособъектов и специальных грузов, борьбы с терроризмом и экстремизмом, госконтроля в области оборота оружия, обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, охраны особо важных и режимных объектов, имущества физических и юридических лиц, обеспечения мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности и др.

В документе указано, что сотрудничество осуществляется на основании

запросов одной из сторон об оказании содействия. Инициативу также может проявить сторона, которая считает, «что такое содействие представляет интерес

для другой». Для этого одна сторона должна направить другой письменный запрос. Допускается и передача запроса на сотрудничество в устной форме, потом необходимо подтвердить его письменной.

Можно отказаться полностью или частично от содействия в рамках соглашения. Это возможно, если сторона, которую просят о содействии считает, что выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим

существенным интересам ее государства либо противоречит законодательству или

международным обязательствам ее государства.

В документе отмечено, что стороны самостоятельно несут расходы, необходимые для

выполнения соглашения, хотя можно и согласовать другой порядок в каждом конкретном случае.

Также указан язык, которым должны пользоваться стороны при осуществлении сотрудничества, — русский.

Соглашение вступает в силу с даты его подписания. Оно будет действовать полгода с даты получения одной из сторон письменного уведомления, что вторая сторона хочет прекратить его действие.

В конце августа Владимир Путин заявил , что Россия по просьбе Александра Лукашенко сформировала резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Беларуси.

— Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские — я хочу это подчеркнуть — элементы… до тех пор не будет использоваться, пока экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не передадут, не перейдут определенных границ и не переступят, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее, — заявил тогда Путин.