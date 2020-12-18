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МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве
18.12.2020 07:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве. Документ
Сотрудничество беларуского МВД и Росгвардии будет осуществляться по запросам заинтересованной стороны или же по инициативе другой стороны, если та сочтет, что такое содействие необходимо.
Ведомства будут сотрудничать по вопросам охраны общественного порядка, важных гособъектов и специальных грузов, борьбы с терроризмом и экстремизмом, госконтроля в области оборота оружия, обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, охраны особо важных и режимных объектов, имущества физических и юридических лиц, обеспечения мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности и др.
В документе указано, что сотрудничество осуществляется на основании
Можно отказаться полностью или частично от содействия в рамках соглашения. Это возможно, если сторона, которую просят о содействии считает, что выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим
В документе отмечено, что стороны самостоятельно несут расходы, необходимые для
Также указан язык, которым должны пользоваться стороны при осуществлении сотрудничества, — русский.
Соглашение вступает в силу с даты его подписания. Оно будет действовать полгода с даты получения одной из сторон письменного уведомления, что вторая сторона хочет прекратить его действие.
В конце августа Владимир Путин
— Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские — я хочу это подчеркнуть — элементы… до тех пор не будет использоваться, пока экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не передадут, не перейдут определенных границ и не переступят, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее, — заявил тогда Путин.
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В документе указано, что сотрудничество осуществляется на основании запросов одной из сторон об оказании содействия.
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