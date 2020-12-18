|
И снова оттепель. Погода в Витебске в выходные
18.12.2020 08:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Витебске термометр покажет плюсовую температуру, будет идти мокрый снег,
В субботу ночью 0 °C, днем — +1…3 °C. Утром — мокрый снег, днем — без осадков, туман, вечером — дождь.
В воскресенье — до 3 градусов тепла, мокрый снег.
Хороших вам выходных, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные термометр покажет плюсовую температуру, будет идти мокрый снег.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)