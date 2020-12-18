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И снова оттепель. Погода в Витебске в выходные

18.12.2020 08:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Витебске термометр покажет плюсовую температуру, будет идти мокрый снег, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Юрий Шепелев

В субботу ночью 0 °C, днем — +1…3 °C. Утром — мокрый снег, днем — без осадков, туман, вечером — дождь.

В воскресенье — до 3 градусов тепла, мокрый снег.

Хороших вам выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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В выходные термометр покажет плюсовую температуру, будет идти мокрый снег.
 
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