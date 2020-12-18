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Потепление и мокрый снег. Все о погоде в Бресте в выходные

18.12.2020 08:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте ожидается потепление, туман и мокрый снег, сообщает pogoda.by.


В субботу будет облачно. Утром и вечером на город опустится густой туман. Видимость составит 50−100 метров. Днем воздух прогреется до +5°С, видимость — 100−200 метров. Будьте внимательны на дорогах!

В воскресенье будет облачно и без осадков. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +4°С.

Хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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В предстоящие выходные в Бресте ожидается потепление, туман и мокрый снег.
 
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