Потепление и мокрый снег. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте ожидается потепление, туман и мокрый снег, сообщает pogoda.by .





В субботу будет облачно. Утром и вечером на город опустится густой туман. Видимость составит 50−100 метров. Днем воздух прогреется до +5°С, видимость — 100−200 метров. Будьте внимательны на дорогах!

В воскресенье будет облачно и без осадков. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +4°С.

Хороших выходных, друзья!

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