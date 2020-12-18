За надписи на щитах ОМОНа - до шести лет лишения свободы. Правозащитники назвали еще двух политзаключенных

Источник материала: Tut.by

Тихон Клюкач и София Малашевич признаны политическими заключенными. Молодые люди содержатся в тюрьме Жодино. Их обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и в хулиганстве. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».



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Что говорят правоохранители

Молодых людей задержали за события 6 сентября — тогда в Минске проходила многотысячная акция протеста.

Как следует из предъявленного обвинения — Тихон Клюкач и София Малашевич шли совместно с другими неустановленными лицами по проспекту Победителей в Минске, в том числе по проезжей части, и «умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, которые выражались совместно с другими в нарушении установленной ст. 10 Закона Республики Беларусь № 114−3 от 30.12.1997 „О массовых мероприятиях“ порядка проведения массовых мероприятий, публичном выкрикивании лозунгов, совершении громких хлопаний в ладоши, массовом длительном, упорном и непрекращающемся нарушении общественного спокойствия и нахождении в первых рядах массового мероприятия».

Также Тихона и Софию обвиняют в том, что, «имея умысел на повреждение имущества, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, пренебрегая правилами поведения в общественных местах, демонстрируя способности к бесчинству, из хулиганских побуждений, используя баллончики с краской, путем совершения разных надписей и рисунков красками на поверхности щитов специальных средств заграждения, которое принадлежит войсковой части 3620 Министерства обороны, которые были установлены на разведывательно-дозорных машинах (БРДМ-2), повредили указанные щиты, причинив имущественный вред».

Тихону Клюкачу и Софии Малашевич было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и ч. 2 ст. 339 (Хулиганство) УК РБ.

Ч. 1 ст. 342 — организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления — наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Ч. 2 ст. 339 — хулиганство, совершенное повторно, либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения (злостное хулиганство), — наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок от одного года до шести лет.

Что говорят правозащитники

Свобода мирных собраний гарантирована как Конституцией страны, так и международными нормами права в области прав человека — ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, в частности.

Как следует из обвинения — единственной виной Софии и Тихона является то, что они участвовали в несанкционированном властями мирном шествии.

Проведение демонстраций может повлечь некоторые временные неудобства для других граждан, транспорта.

Выход протестующих на проезжую часть не может стать составом уголовного преступления, поскольку большое число демонстрантов физически не может уместиться на тротуарах, а сами улицы, проспекты, бульвары и площади являются общественным местом общего пользования и могут использоваться как для торговли, движения транспорта, так и проведения публичных мирных собраний граждан по общественно-важным вопросам, в том числе и против действий и политики руководства страны.

Нанесение надписей и рисунков на заградительные щиты ОМОНа нельзя расценивать как хулиганство, поскольку эти надписи были адресованы представителям силовых ведомств, содержали оценку их действий и являлись выражением мнения.

Кроме того, очевидно, что нанесением надписей железные щиты повредить нельзя, а вред от таких действий носит символический характер.

Правозащитники заявляют, что считают преследование Тихона Клюкача и Софии Малашевич политически мотивированным, связанным с мирной реализацией ими свободы мирных собраний и высказывания мнения, а молодых людей — политическими заключенными.

И в связи с этим требуют незамедлительно освободить Тихона Клюкача и Софию Малашевич из-под стражи и прекратить их уголовное преследование. А также освободить всех политических заключенных в стране и остановить политические репрессии.

Вот как о задержании Софии Малашевич 6 сентября рассказывало БТ.