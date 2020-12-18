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Тепло, пасмурно и туманно. Погода в Гродно в выходные

18.12.2020 09:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно будет пасмурно и туманно, но без осадков и потеплеет, обещает pogoda.by.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу будет облачно и туманно. Видимость — всего 100−200 метров. Температура воздуха +4…6°С.

В воскресенье снова будет пасмурно. Ночью туман, все остальное время — облачно. Температура воздуха — +2…4°С.

Хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В выходные в Гродно будет пасмурно и туманно, но без осадков и потеплеет.
 
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