Тепло, пасмурно и туманно. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно будет пасмурно и туманно, но без осадков и потеплеет, обещает pogoda.by.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу будет облачно и туманно. Видимость — всего 100−200 метров. Температура воздуха +4…6°С.

В воскресенье снова будет пасмурно. Ночью туман, все остальное время — облачно. Температура воздуха — +2…4°С.

Хороших выходных, друзья!

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