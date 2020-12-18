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Тепло, пасмурно и туманно. Погода в Гродно в выходные
18.12.2020 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Гродно будет пасмурно и туманно, но без осадков и потеплеет,
В субботу будет облачно и туманно. Видимость — всего 100−200 метров. Температура воздуха +4…6°С.
В воскресенье снова будет пасмурно. Ночью туман, все остальное время — облачно. Температура воздуха — +2…4°С.
Хороших выходных, друзья!
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В выходные в Гродно будет пасмурно и туманно, но без осадков и потеплеет.
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