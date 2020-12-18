|
Сыро и туманно. Погода в Гомеле в выходные
18.12.2020 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшие дни гомельчан ждет небольшое потепление,
В субботу днем +2°C, туманы, видимость — 200 метров.
В воскресенье — снова туманы и около нуля, возможен мокрый снег.
Хороших выходных, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие дни гомельчан ждет небольшое потепление.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)