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Сыро и туманно. Погода в Гомеле в выходные

18.12.2020 09:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни гомельчан ждет небольшое потепление, обещает pogoda.by. Но — будет сыро и туманно.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем +2°C, туманы, видимость — 200 метров.

В воскресенье — снова туманы и около нуля, возможен мокрый снег.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В ближайшие дни гомельчан ждет небольшое потепление.
 
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