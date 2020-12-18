Сыро и туманно. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни гомельчан ждет небольшое потепление, обещает pogoda.by. Но — будет сыро и туманно.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем +2°C, туманы, видимость — 200 метров.

В воскресенье — снова туманы и около нуля, возможен мокрый снег.

Хороших выходных, друзья!

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