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Детсады хотят создавать на первых этажах домов в новостройках
18.12.2020 10:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Сейчас в столице рассматривают вариант создания детских садов в районах-новостройках на первых этажах жилья, сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома.
© Sputnik / Варвара Гертье
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, отвечая на вопросы депутатов Палаты представителей Национального собрания, подчеркнул, что в Минске рассматривают вариант создания детских садов в районах-новостройках на первых этажах жилья. По его словам, со временем в случае невостребованности их можно будет легко трансформировать под объекты торговли, бытовых услуг.
Кухарев считает, что эта мера оправдана и позволит снять напряженность с нехваткой детских садов в спальных районах, так как строительство нового учреждения – это всегда длительный и дорогостоящий процесс.
Запах от прудов Минскводоканала
По словам главы города, еще одна проблема, которая есть в столице - неприятный запах от иловых прудов. Минской очистной станции поможет реконструкция, работа в этом направлении ведется совместно с Европейским банком реконструкции и развития, подчеркнул Кухарев.
"Станция построена в 70-х, и ее техническое состояние со временем ухудшилось, наблюдается коррозия бетона. К тому же с тех пор город вырос вдвое, а качественный состав стоков изменился, в них стало больше химии, потому требуются новые подходы в очистке", – сказал он.
© Sputnik / Константин Чалабов
По словам главы Минска, сейчас активно используются реагенты, максимально нейтрализующие запах, также в качестве краткосрочной меры территория вокруг прудов засаживается деревьями и кустарниками.
Строительство мусоросжигательного завода
Кухарев уверен, что растить горы мусора вокруг города дальше нельзя, а ресурс последнего действующего полигона исчерпывается, поэтому ТЭЦ-4 рассматривается, как база для мусоросжигательного завода.
"Там уже есть готовая печь, которую можно использовать для сжигания отходов, к тому же с точки зрения логистики это более предпочтительный вариант: возить мусор из Минска, например, в Руденск, слишком дорого", - добавил председатель Мингорисполкома.
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Со временем в случае невостребованности здания детских садов можно будет легко трансформировать под объекты торговли, бытовых услуг, считают в Мингорисполкоме.
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