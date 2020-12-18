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Узнали, где сейчас работает витебский чиновник, заставивший учителей изменить протокол после выборов
18.12.2020 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший глава администрации Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский, который 9 августа
— Сергей Викторович Сташевский действительно работает у нас заместителем начальника. Сейчас он в командировке, — сообщили в Белгидромете.
Напомним, после выборов в интернете появилась скандальная аудиозапись, на которой, предположительно, бывший глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский встречается с членами комиссии участка № 25 в СШ № 44 после подсчета голосов и заставляет их переписать протокол, чтобы у кандидата в президенты Светланы Тихановской осталось всего 20%, хотя именно она победила на этом участке.
17 августа, на встрече с делегацией горожан, мирно протестующих против итогов выборов, губернатор Николай Шерстнев заявил, что в отношении Сергея Сташевского проводится проверка.
Губернатор не уточнил, кто ее инициировал — областные власти или силовые структуры.
О том, что Сергей Сташевский больше не является главой администрации Октябрьского района Витебска, стало известно 1 октября. 2 октября данные и фото Сташевского убрали из раздела «Руководство» на сайте администрации Октябрьского района Витебска.
TUT.BY сделал запрос в облисполком, и в октябре нам пришел ответ, из которого
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Узнали, где сейчас работает витебский чиновник, заставивший учителей изменить протокол после выборов
Бывший глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский переехал из Витебска в Минск.
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