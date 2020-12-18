Узнали, где сейчас работает витебский чиновник, заставивший учителей изменить протокол после выборов

Источник материала: Tut.by

Бывший глава администрации Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский, который 9 августа заставил учителей переписать протокол голосования в пользу кандидата Александра Лукашенко, теперь работает в Белгидромете — заместителем начальника. Эту информацию TUT.BY подтвердили в приемной Белгидромета.



Сергей Сташевский. Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

— Сергей Викторович Сташевский действительно работает у нас заместителем начальника. Сейчас он в командировке, — сообщили в Белгидромете.

Напомним, после выборов в интернете появилась скандальная аудиозапись, на которой, предположительно, бывший глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский встречается с членами комиссии участка № 25 в СШ № 44 после подсчета голосов и заставляет их переписать протокол, чтобы у кандидата в президенты Светланы Тихановской осталось всего 20%, хотя именно она победила на этом участке.

17 августа, на встрече с делегацией горожан, мирно протестующих против итогов выборов, губернатор Николай Шерстнев заявил, что в отношении Сергея Сташевского проводится проверка.

Губернатор не уточнил, кто ее инициировал — областные власти или силовые структуры.

О том, что Сергей Сташевский больше не является главой администрации Октябрьского района Витебска, стало известно 1 октября. 2 октября данные и фото Сташевского убрали из раздела «Руководство» на сайте администрации Октябрьского района Витебска.

TUT.BY сделал запрос в облисполком, и в октябре нам пришел ответ, из которого следовало , что проверку проводила милиция региона. В письме также сообщалось, что на избирательном участке № 25 в Витебске «нарушений в ходе президентских выборов не установлено».