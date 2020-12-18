Источник материала: Tut.by

Правозащитники назвали еще двух политзаключенных: за надписи на щитах ОМОНа им грозит до шести лет лишения свободы. МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве. Мужчина после «суток» в ИВС заболел и умер, у него оказался COVID-19. TUT.BY рассказывает, что происходит в Беларуси 18 декабря.



Фото: TUT.BY