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Что происходит в Беларуси 18 декабря
18.12.2020 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правозащитники назвали еще двух политзаключенных: за надписи на щитах ОМОНа им грозит до шести лет лишения свободы. МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве. Мужчина после «суток» в ИВС заболел и умер, у него оказался COVID-19. TUT.BY рассказывает, что происходит в Беларуси 18 декабря.
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Правозащитники назвали еще двух политзаключенных: за надписи на щитах ОМОНа им грозит до шести лет лишения свободы. Мужчина после «суток» в ИВС заболел и умер, у...
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