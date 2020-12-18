Пропавшие в Ветковском районе мама с дочкой, которых искали почти неделю, нашлись под Гомелем

Источник материала: Tut.by

Нашлась пропавшая жительница деревни Неглюбка с дочерью, которых искали несколько дней, сообщили TUT.BY в УВД.





Ольга Каюда 11 декабря вышла из дома с шестилетней дочерью Екатериной — и больше их никто не видел. Председатель сельсовета обратился в милицию.

Вчера вечером женщину и ребенка нашли: они были у знакомого в агрогородке Красное, что под Гомелем. С ними все хорошо.