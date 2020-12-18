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Пропавшие в Ветковском районе мама с дочкой, которых искали почти неделю, нашлись под Гомелем
18.12.2020 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Нашлась пропавшая жительница деревни Неглюбка с дочерью, которых искали несколько дней, сообщили TUT.BY в УВД.
Ольга Каюда 11 декабря вышла из дома с шестилетней дочерью Екатериной — и больше их никто не видел. Председатель сельсовета обратился в милицию.
Вчера вечером женщину и ребенка нашли: они были у знакомого в агрогородке Красное, что под Гомелем. С ними все хорошо.
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Ольга Каюда 11 декабря вышла из дома с дочерью - и больше их никто не видел.
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