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Пропавшие в Ветковском районе мама с дочкой, которых искали почти неделю, нашлись под Гомелем

18.12.2020 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нашлась пропавшая жительница деревни Неглюбка с дочерью, которых искали несколько дней, сообщили TUT.BY в УВД.


Ольга Каюда 11 декабря вышла из дома с шестилетней дочерью Екатериной — и больше их никто не видел. Председатель сельсовета обратился в милицию.

Вчера вечером женщину и ребенка нашли: они были у знакомого в агрогородке Красное, что под Гомелем. С ними все хорошо.

 
Теги: Гомель
 
 
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Ольга Каюда 11 декабря вышла из дома с дочерью - и больше их никто не видел.
 
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