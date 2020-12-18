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Мокрый снег и плюсовая температура. Погода в Могилеве в выходные
18.12.2020 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве в эти выходные будет тепло для второй половины декабря: до +3°С. Обещают и мокрый снег. На следующей неделе, по
Сегодня, 18 декабря, будет около нуля, облачно, ближе к ночи ожидается мокрый снег.
В субботу будет 0…+3°С, местами — небольшие снегопады.
В воскресенье, 20 декабря, по-прежнему будет облачно, прогнозируют 0…+2°С и весь день — местами небольшой мокрый снег.
В понедельник — без осадков, но все так же серо. Термометр покажет 0…+2°С.
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На следующей неделе вернется легкий мороз.
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