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Мокрый снег и плюсовая температура. Погода в Могилеве в выходные

18.12.2020 10:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве в эти выходные будет тепло для второй половины декабря: до +3°С. Обещают и мокрый снег. На следующей неделе, по предварительным данным pogoda.by, вернется легкий мороз. И снегопады продолжатся.


Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Сегодня, 18 декабря, будет около нуля, облачно, ближе к ночи ожидается мокрый снег.

В субботу будет 0…+3°С, местами — небольшие снегопады.

В воскресенье, 20 декабря, по-прежнему будет облачно, прогнозируют 0…+2°С и весь день — местами небольшой мокрый снег.

В понедельник — без осадков, но все так же серо. Термометр покажет 0…+2°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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