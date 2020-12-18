|
БЧБ-невеста Инна Зайцева уехала с детьми из Беларуси. Сейчас она в Киеве, ее муж - на «сутках»
18.12.2020 10:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Та самая «БЧБ-невеста» Инна Зайцева, которая выходила на акции протеста в свадебном платье с красной полосой, уехала из Беларуси. Об этом она рассказала на своей странице в
Женщина сообщила, что находится в Киеве. Вместе с ней уехали дети. Ее муж, напомним, сейчас отбывает административный арест. Его задержали 12 декабря и
— Я покинула территорию РБ сегодня, в четверг. Вывезла детей. Теперь я в Киеве. Вечером сделаю эфир и расскажу, что и как, — коротко пишет Инна.
Инна Зайцева часто появлялась на акциях протеста в свадебном платье с красной полосой и стала известна как «бело-красно-белая невеста».
В конце октября она приехала в Гродно, чтобы поддержать бастующих работников предприятия «Гродно Азот». Там ее задержали и осудили за пикет. Тогда суд назначил ей штраф в размере 675 рублей. Свадебное платье, по словам Инны Зайцевой, осталось в милиции: его приобщили к делу как вещественное доказательство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Та самая «БЧБ-невеста» Инна Зайцева, которая выходила на акции протеста в свадебном платье с красной полосой, уехала из Беларуси. Об этом она рассказала на своей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)