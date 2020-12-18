«Еще раз такое молчание, хуже будет». Появилось еще одна запись того, что происходило 12 августа

Источник материала: Tut.by

Инициатива BYPOL выложила на YouTube новое видео в котором, как сообщается, происходившее во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа.

— Представители действующей власти постоянно заявляют в СМИ, что в отношении задержанных белорусов пытки и насилие не применялись. Вместе с тем инициатива BYPOL получила очередные видеоматериалы, которые свидетельствуют об обратном. На данном видео зафиксировано бесчеловечное преступное отношение к задержанным лицам, — сообщает инициатива.

Люди на видео, а среди них можно заметить несовершеннолетнего и женщин, содержались вероятно в спортивном зале. Некоторые из задержанных стоят вдоль стены на коленях лицом в пол, руки связаны стяжкой за спиной, некоторые лежат на полу, руки также за спиной. Женщины стоят лицом к стене, при допросе перед дознавателем — на коленях. Человека, который медлит с ответом на вопрос, бьют под дых, потом по почкам.

«Еще раз такое молчание, б****, хуже будет. Почки две, а жизнь одна», — звучат угрозы.

«Облизывай палку», — говорят одному из лежащих на полу парней.

Пока идет допрос, видно как на заднем плане неизвестный в штатском и балаклаве избивает дубинкой мужчину, слышны крики. Постоянно фоном на видео слышны удары, крики, маты. Люди напуганы, многие пытаются объяснить, что они не совершали ничего противозаконного, кто-то говорит, что оказался на улице случайно.

Во время допросов людей запугивают, угрожают, что «дети папу долго не увидят». Один из парней на видео сильно избит — у него ссадина в районе переносицы, синяки на лбу, сильно распухшее лицо и губы.

Представители BYPOL просят Следственный комитет отреагировать на видео — возбудить уголовное дело и провести полное и объективное расследование.

О том что в адрес платформы «Единая книга регистрации преступлений» поступило большое количество материалов, свидетельствующих о неправомерных и жестоких действиях силовиков, накануне рассказал Павел Латушко. Он также заявил, что сейчас видео изучают и анализируют бывшие следователи, прокуроры и сотрудники милиции, которые входят в инициативу BYPOL.

Напомним, до сих пор в Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам избиений и насилия в отношении участников акций протеста. Обеспокоенность продолжающимся в стране насилием высказывали многие международные структуры, в том числе и ООН.

В частности организация заявляла , что отсутствие действий по расследованию сообщений о пытках и задержаниях и привлечения виновных к ответственности «усиливают ощущение того, что широко распространенные нарушения прав человека, совершенные во время акций протеста и в местах содержания под стражей, в Беларуси продолжают оставаться безнаказанными».