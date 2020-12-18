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«Еще раз такое молчание, хуже будет». Появилось еще одна запись того, что происходило 12 августа
18.12.2020 11:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Инициатива BYPOL выложила на YouTube
— Представители действующей власти постоянно заявляют в СМИ, что в отношении задержанных белорусов пытки и насилие не применялись. Вместе с тем инициатива BYPOL получила очередные видеоматериалы, которые свидетельствуют об обратном. На данном видео зафиксировано бесчеловечное преступное отношение к задержанным лицам, — сообщает инициатива.
Люди на видео, а среди них можно заметить несовершеннолетнего и женщин, содержались вероятно в спортивном зале. Некоторые из задержанных стоят вдоль стены на коленях лицом в пол, руки связаны стяжкой за спиной, некоторые лежат на полу, руки также за спиной. Женщины стоят лицом к стене, при допросе перед дознавателем — на коленях. Человека, который медлит с ответом на вопрос, бьют под дых, потом по почкам.
«Еще раз такое молчание, б****, хуже будет. Почки две, а жизнь одна», — звучат угрозы.
«Облизывай палку», — говорят одному из лежащих на полу парней.
Пока идет допрос, видно как на заднем плане неизвестный в штатском и балаклаве избивает дубинкой мужчину, слышны крики. Постоянно фоном на видео слышны удары, крики, маты. Люди напуганы, многие пытаются объяснить, что они не совершали ничего противозаконного, кто-то говорит, что оказался на улице случайно.
Во время допросов людей запугивают, угрожают, что «дети папу долго не увидят». Один из парней на видео сильно избит — у него ссадина в районе переносицы, синяки на лбу, сильно распухшее лицо и губы.
Представители BYPOL просят Следственный комитет отреагировать на видео — возбудить уголовное дело и провести полное и объективное расследование.
О том что в адрес платформы «Единая книга регистрации преступлений» поступило большое количество материалов, свидетельствующих о неправомерных и жестоких действиях силовиков, накануне
Напомним, до сих пор в Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам избиений и насилия в отношении участников акций протеста. Обеспокоенность продолжающимся в стране насилием высказывали многие международные структуры, в том числе и ООН.
В частности организация
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Инициатива BYPOL выложила на YouTube новое видео в котором, как сообщается, происходившее во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа.
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