Тертель рассказал, кого будут уничтожать, «мочить в сортире»

Глава КГБ Иван Тертель, выступая 17 декабря перед сотрудниками предприятия «Гродно-Азот», рассказал о сложной ситуации в стране. Также он заявил, что Александра Тарайковского пристрелили потому, что он "целенаправленно" стоял перед милицией.

А «Наша ніва» получила аудиозапись встречи и приводит выступление Тертеля почти полностью.

Глава КГБ сказал, что спецслужбы – «самые информированные, после президента, о ситуации в стране». Он заявил, что ему можно задавать любые вопросы.

Тертель сказал, что ситуация в Беларуси непростая. В конце 2019 года в КГБ уже знали, что будет происходить, и готовились к этому. Ниже - другие тезисы выступления.

Причины сложной ситуации

Геополитический передел мира. «Беларусь находится на разломе интересов Востока и Запада, «в центре разделения мира», несмотря на отсутствие выхода к морю.

Пандемия. «До августа экономика серьезно не провалилась. Что будет дальше - трудно прогнозировать. Если бы мы ввели жесткие ограничения, то мы бы провалились в экономике, не собрали урожай».

«Будут прививаться у нас врачи, педагоги, пожилые люди, группы риска, а потом все население. Российская вакцина нормальная».

Проблемы в экономике. «У нас с Россией возникают вопросы по цене на нефть. Вы помните, что в прошлом году пришлось два месяца работать на внутреннем сырье. Цены на газ тоже».

О революции

«У нас был реализован жесткий сценарий «цветной революции», к которому мы были готовы».

«Это информационная подкачка. Мы знали, что будет выдвигаться человек из банковской среды, не буду говорить, кто за ним стоял, но мы все это знаем. Второй человек - из среды госчиновников. Третий человек - от народа. Мы знали, какие деньги выделялись и кем. Нам удалось все это купировать. Прогнозировалась и послевыборная ситуация».

«Да, мы проигрываем информационное пространство. Молодежь в основном смотрит, к сожалению, интернет. Молодежь ориентируется только на броские заголовки. Мы готовились даже к иностранной интервенции, прикрытой гуманитарными целями. Готовимся и сейчас. В перспективе все будет хорошо. Теперь ожидают, что в марте-апреле все будет плохо с экономикой. Ждут и сами это приближают через санкции».

Тертель о Тарайковском: вышел и целенаправленно стоит перед милицией

«Вокруг поведения силовых структур достаточно много мифов, фейков, обстановка нагнетается специально. Среди вас, пожалуй, есть знакомые, которые пострадали, видимо, такие моменты есть. Товарищ Таравновский или Тарайковский в Минске погиб. Но кто видел эти снимки - видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел - и нагло стоит перед милицией (возмущение в зале).

Он стоит целенаправленно. Простите меня, кто был в Соединенных Штатах? Останавливается машина, что ты должен сделать? Руки положить на руль. Если ты руки не положил на руль, что с тобой сделают? Пристрелят на месте» (Весь зал «Неправда!»).

По мнению Тертеля, в микрорайонах Минска выходит 700 человек. «В основном молодежь и безработные. На самом деле все гаснет. Человек погиб? Какой? Бондаренко? Проводится проверка. Давайте не выпячивать ситуацию, пока не разобрались соответствующие органы».

В Беларуси готовятся к горячей войне

«Мы готовимся к весне, знаем, как будет развиваться ситуация, действовать будем жестко, - заявил председатель КГБ. - Справедливо, но жестко. Будем готовиться к горячей войне, не исключаем и такого варианта под видом гуманитарной миссии».

Во время своей речи Тертель назвал предателем Павла Латушко и "отмороженным" Александра Автуховича.

«Но я вам скажу так: больше мы на такие вещи смотреть не будем. Как говорит глава одной из стран недалеко, «будем мочить в сортире». Жизни сотрудников ставить под удар больше не будем - будем просто уничтожать. Другого выхода не будет», - заявил Тертель.