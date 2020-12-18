Городские власти собираются реконструировать Минскую очистную станцию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Минскую очистную станцию хотят реконструировать, чтобы убрать неприятный запах от иловых прудов, сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, отвечая на вопросы депутатов Палаты представителей Национального собрания, отметил важность реконструкции. По его словам, в этом направлении ведется работа вместе с Европейским банком реконструкции и развития.

Кухарев подчеркнул, что техническое состояние Минской очистной станции, которая была построена в 70-х годах, находится не в лучшем состоянии. В частности, можно заметить коррозию бетона.

"К тому же с тех пор город вырос вдвое, а качественный состав стоков изменился, в них стало больше химии, потому требуются новые подходы в очистке", – сказал председатель.

На данный момент запах от прудов пытаются нейтрализовать реагентами, которые активно используют. Еще одна из краткосрочных мер – высадить на территории вокруг прудов деревья и кустарники.

Без новых проектов ЕБРР

В середине ноября ЕБРР заявил, что новые проекты в государственном секторе банк рассматривать не будет . "Это реакция на события в стране", - добавили там. Но также Евразийский банк реконструкции и развития не планирует останавливать свою деятельность в республике. В основном он сконцентрируется на проектах в частном секторе, где работа не прекращалась и ранее.

В пресс-службе ЕБРР напомнили, что за последние несколько лет были подписаны несколько очень важных инфраструктурных проектов.

"Банк обязуется выполнить взятые на себя обязательства по реализации уже подписанных проектов", - заявили в пресс-службе.

Ранее от ЕБРР власти Беларуси получили кредиты на ремонт мостов и сооружение систем водоочистки и водоснабжения в стране, а также реконструкцию трассы М3.

ЕБРР в 2019 году инвестировал в белорусские проекты рекордные 400 миллионов евро. За всего годы работы в республике банк накопил кредитный портфель на 3 миллиарда евро.

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