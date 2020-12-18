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Городские власти собираются реконструировать Минскую очистную станцию
18.12.2020 12:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. Минскую очистную станцию хотят реконструировать, чтобы убрать неприятный запах от иловых прудов, сообщил официальный Telegram-канал Мингорисполкома.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, отвечая на вопросы депутатов Палаты представителей Национального собрания, отметил важность реконструкции. По его словам, в этом направлении ведется работа вместе с Европейским банком реконструкции и развития.
Кухарев подчеркнул, что техническое состояние Минской очистной станции, которая была построена в 70-х годах, находится не в лучшем состоянии. В частности, можно заметить коррозию бетона.
"К тому же с тех пор город вырос вдвое, а качественный состав стоков изменился, в них стало больше химии, потому требуются новые подходы в очистке", – сказал председатель.
На данный момент запах от прудов пытаются нейтрализовать реагентами, которые активно используют. Еще одна из краткосрочных мер – высадить на территории вокруг прудов деревья и кустарники.
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Неприятный запах от иловых прудов Минскводоканала является одной из проблем, которая беспокоит местных жителей.
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