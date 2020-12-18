Саммит СНГ: вопросы региональной безопасности

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Укрепление интеграционных связей на постсоветском пространстве в нынешних реалиях стало неизбежностью. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко.

Президент в числе участников онлайн-саммита Содружества Независимых Государств. На видеосвязи лидеры всех стран СНГ, за исключением премьера Армении. Беларусь всегда выступала приверженцем интеграционных механизмов. Позиция нашей страны в том, что в СНГ заложен большой потенциал. Это один из инструментов обеспечения региональной стабильности. Сегодня это ключевая тема переговоров. Тем более встреча проходит в непростой обстановке. Не развязан гордиев узел карабахского конфликта, внутренние противоречия испытывает Бишкек, накалены улицы армянской столицы. Да и в белорусской не все спокойно. Александр Лукашенко уверен: наша страна столкнулась с обкаткой новых разрушительных технологий. И эта тактика может быть использована в других государствах Содружества. Президент уверен: внешним угрозам можно противостоять лишь сообща. И платформа СНГ способствует сплоченным действиям стран-участниц. Все подробности в наших следующих выпусках.