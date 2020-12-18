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Распылил газ при задержании и получил обвинительный приговор
18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Полоцке суд приговорил 25-летнего парня к трем с половиной годам лишения свободы. 9 августа мужчина участвовал в протестной акции. Когда его задержали, местный житель оказал сопротивление и применил спецсредство. Во время обыска у фигуранта также нашли перочинный нож и фонарик-электрошокер. Как итог - обвинительный приговор. Также по решению суда с обвиняемого в пользу двух потерпевших взыскана материальная компенсация морального вреда - 1500 рублей. Мужчина свою вину не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
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В Полоцке суд приговорил 25-летнего парня к трем с половиной годам лишения свободы. 9 августа мужчина участвовал в протестной акции. Когда его задержали, местный...
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