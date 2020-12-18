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Cезон рождественских ярмарок в столице

18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Буквально через несколько часов в столице стартуют рождественские ярмарки. На площадке у Дворца спорта установили более 20 деревянных шале. В ассортименте новогодние игрушки, праздничные сувениры, в продаже будут и живые елки. На фудкорте также обещают широкий выбор. Среди блюд не только белорусская, но и, например, армянская кухня. Подкрепиться можно будет шашлыком из мяса или рыбы, жареными каштанами или улитками, блинчиками или пирожками. Зимнего настроения придаст и шоу самоваров - с медом и выпечкой. Предусмотрены развлечения и аттракционы. А в новогоднюю ночь на локации состоится праздничное шоу.

Марина Саевич, директор КУП "Минсквнешторгинвест": "На этой площадке будет фаер-шоу, неоновое шоу, будут выступать артисты, песни петь. Будет Дед Мороз со Снегурочкой, ходулисты. Мы постараемся создать максимально новогоднюю программу, а саму ярмарку сделать душевной".

Зарядиться новогодним настроением можно и на Октябрьской площади. Для праздничной торговли там устанавливают 12 стеклянных павильонов в виде сот. Работать торговые ряды будут до середины января.

 
 
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Буквально через несколько часов в столице стартуют рождественские ярмарки. На площадке у Дворца спорта установили более 20 деревянных шале. В ассортименте...
 
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