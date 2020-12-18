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В Минске тестируют новую разновидность радаров

18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске появилась тестовая зона новых смарт-радаров. Они "по-умному" считывают скорость движения автомобилей, а также фиксируют проезд на красный свет. Локацию выбрали не случайно - рядом со школой. Здесь есть участки со знаками "40", и именно их водители часто игнорируют.

Сейчас экспериментальная зона находится на контроле ГАИ и Центра управления движением. Если анализ статистики даст положительный результат, в следующем году такие камеры появятся и на других сложных дорожных участках в городе.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске появилась тестовая зона новых смарт-радаров. Они "по-умному" считывают скорость движения автомобилей, а также фиксируют проезд на красный свет. Локацию...
 
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