В Минске тестируют новую разновидность радаров

Источник материала: БT

В Минске появилась тестовая зона новых смарт-радаров. Они "по-умному" считывают скорость движения автомобилей, а также фиксируют проезд на красный свет. Локацию выбрали не случайно - рядом со школой. Здесь есть участки со знаками "40", и именно их водители часто игнорируют.

Сейчас экспериментальная зона находится на контроле ГАИ и Центра управления движением. Если анализ статистики даст положительный результат, в следующем году такие камеры появятся и на других сложных дорожных участках в городе.