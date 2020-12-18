В Минском зоопарке впервые появились песцы

Источник материала: БT

В Минском зоопарке снова пополнение. Впервые здесь появилась пара северных песцов. Годовалые животные приехали из Жлобинского зоопарка и уже успели обжиться на новом месте. Им дали имена Леди и Бродяга.

Пока Леди и Бродяга живут во временном вольере. Там для них оборудовали теплые домики.