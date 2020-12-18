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В Минском зоопарке впервые появились песцы
18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минском зоопарке снова пополнение. Впервые здесь появилась пара северных песцов. Годовалые животные приехали из Жлобинского зоопарка и уже успели обжиться на новом месте. Им дали имена Леди и Бродяга.
Пока Леди и Бродяга живут во временном вольере. Там для них оборудовали теплые домики.
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В Минском зоопарке снова пополнение. Впервые здесь появилась пара северных песцов. Годовалые животные приехали из Жлобинского зоопарка и уже успели обжиться на...
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