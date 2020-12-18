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В вооруженных силах проходят тренировки личного состава
18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Комплексная проверка органов управления территориальной обороны прошла в Могилевской области. Из запаса призвали военнообязанных и сформировали стрелковые подразделения. В рамках тренировки они противостояли незаконным вооруженным формированиям и диверсионным группам. Кульминацией экзамена стало командно-штабное учение.
А артиллеристы из Слонима отработали практику ведения огня. На Обуз-Лесновском полигоне расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" наносили удары на различные дальности с закрытых огневых позиций.
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Комплексная проверка органов управления территориальной обороны прошла в Могилевской области. Из запаса призвали военнообязанных и сформировали стрелковые...
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