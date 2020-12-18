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Акция "Память сердца" прошла в Новогрудском районе
18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Акция "Память сердца" продолжает объединять памятные места Беларуси. Накануне она прошла в Новогрудском районе в день сожжения трех деревень - Отминово, Детомля и Молочки. 17 декабря 1943 года каратели полностью уничтожили две деревни, а в третьей из 80 дворов сожгли 54 дома. Таким образом нацисты наказали местное население за их активную помощь партизанам. Сотни человек были сожжены и убиты. Без крова остались более полутора тысяч человек. Этот день для сельчан навсегда стал днем памяти. Они приходят к мемориалу, чтобы вспомнить каждого погибшего земляка. Среди участников акции внуки и правнуки тех, кто чудом выжил во время карательной операции.
Согласно местной традиции, людям раздают белый хлеб. Это благодарность за спасение. А в память об уничтоженных мирных жителях зажигают свечи и возлагают венки. О зверствах нацистов на оккупированной Беларуси мы расскажем в воскресенье в
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Акция "Память сердца" продолжает объединять памятные места Беларуси. Накануне она прошла в Новогрудском районе в день сожжения трех деревень - Отминово, Детомля и...
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