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Акция "Память сердца" прошла в Новогрудском районе

18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Акция "Память сердца" продолжает объединять памятные места Беларуси. Накануне она прошла в Новогрудском районе в день сожжения трех деревень - Отминово, Детомля и Молочки. 17 декабря 1943 года каратели полностью уничтожили две деревни, а в третьей из 80 дворов сожгли 54 дома. Таким образом нацисты наказали местное население за их активную помощь партизанам. Сотни человек были сожжены и убиты. Без крова остались более полутора тысяч человек. Этот день для сельчан навсегда стал днем памяти. Они приходят к мемориалу, чтобы вспомнить каждого погибшего земляка. Среди участников акции внуки и правнуки тех, кто чудом выжил во время карательной операции.


Валерия Ефременко, учащаяся Вселюбского детского сада - средней школы: "Наша местность очень сильно пострадала, и мы будем делать все, чтобы не было войны, чтобы был мир. Очень важно помнить, потому что наши прадеды воевали и подарили нам победу".


Валентина Самускевич, жительница д. Отминово, участница событий 1943 года: "Не дай Бог вам видеть того, что было. Никогда. Мы настрадались. Наше поколение так выстрадало".

Согласно местной традиции, людям раздают белый хлеб. Это благодарность за спасение. А в память об уничтоженных мирных жителях зажигают свечи и возлагают венки. О зверствах нацистов на оккупированной Беларуси мы расскажем в воскресенье в "Главном эфире".

Патриотическая акция "Память сердца" прошла в Барановичском районе

 
 
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Акция "Память сердца" продолжает объединять памятные места Беларуси. Накануне она прошла в Новогрудском районе в день сожжения трех деревень - Отминово, Детомля и...
 
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