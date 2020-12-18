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Акция "Наши дети" исполняет мечты

18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До Нового года уже меньше двух недель. Исполнять мечты продолжает республиканская благотворительная акция "Наши дети". С наступающими праздниками воспитанников Сенненской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, накануне поздравили представители Витебской областной организации "Белая Русь" и газового хозяйства северного региона. Для гостей воспитанники своими руками изготовили сувениры. В интернате есть швейные и столярные мастерские, где ребята параллельно со школьным аттестатом получают нужную профессию. В ответ гости презентовали комплект мебели и сертификат на приобретение звукового оборудования.

Алина Маслянская, воспитанница Сенненской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: "Мы очень ждали этот праздник, к нам приезжает много гостей. Мы рады, что есть такая акция "Наши дети". Мы знаем то, что нас любят, нас ценят и о нас заботятся".

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома: "Акция "Наши дети" - это, прежде всего, донести до каждого ребенка частичку вот этой радости, света, новогоднего праздника и, конечно, подарки. Для детей это важно. А наша задача, задача взрослых, - никого не обделить вниманием. Мы должны буквально до каждого дома, деревенского дома дойти, мы должны побывать во всех домах-интернатах".

В Витебске одаренную молодежь пригласили на бал


Витебске в рамках акции "Наши дети" состоялся новогодний бал, куда пригласили одаренных юношей и девушек. Это воспитанники кадетских училищ, победители конкурса "Студент года", участники научных конференций, волонтерского и студотрядовского движения. Под звуки симфонического оркестра 40 пар танцевали вальс, полонез, венгерку.


 
Теги: Витебск
 
 
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До Нового года уже меньше двух недель. Исполнять мечты продолжает республиканская благотворительная акция "Наши дети". С наступающими праздниками воспитанников...
 
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