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За любителями рыбалки на льду следит ОСВОД
18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Чтобы вовремя среагировать и спасти жизнь в экстренной ситуации, сотрудники ОСВОД проводят учения. Например, сейчас продолжается зимнее патрулирование на водоемах Минска. Спасатели ежедневно делают пешие обходы акваторий и беседуют с рыбаками: советуют не пренебрегать средствами безопасности (это спасательный жилет и веревка). Очевидцам подобного происшествия нужно срочно позвонить в службу спасения и попытаться помочь тонущему.
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Чтобы вовремя среагировать и спасти жизнь в экстренной ситуации, сотрудники ОСВОД проводят учения. Например, сейчас продолжается зимнее патрулирование на...
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