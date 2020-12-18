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Чтобы вовремя среагировать и спасти жизнь в экстренной ситуации, сотрудники ОСВОД проводят учения. Например, сейчас продолжается зимнее патрулирование на водоемах Минска. Спасатели ежедневно делают пешие обходы акваторий и беседуют с рыбаками: советуют не пренебрегать средствами безопасности (это спасательный жилет и веревка). Очевидцам подобного происшествия нужно срочно позвонить в службу спасения и попытаться помочь тонущему.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За любителями рыбалки на льду следит ОСВОД Чтобы вовремя среагировать и спасти жизнь в экстренной ситуации, сотрудники ОСВОД проводят учения. Например, сейчас продолжается зимнее патрулирование на...

Минимальная толщина ледяного покрова - 7 сантиметров. Но любителям прогулок по замерзшей воде рекомендуют присматриваться не только к плотности, но и к цвету льда. Если видны неоднородные белые и сероватые пятна, лучше поискать другое место для спуска.