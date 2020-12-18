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А. Тенетко: Присоединение Украины к санкциям в отношении Беларуси - политическая слабость В. Зеленского
18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Из-за своей несамостоятельной внешней политики Украина рискует переругаться со всеми соседями. Такое мнение нашему телеканалу озвучила Анна Тенетко. По словам украинского политического консультанта, отсутствие сильного лидера толкает Украину на позорное служение Западу и ухудшение отношений с Беларусью.
Язык санкций - это не наше решение, это решение извне, навязанное Украине. Мы очень надеялись, когда Зеленский приходил к власти, что все изменится. Сделали большой задел обещаний для народа и показали, что Зеленский сможет быть вроде как свободным игроком.
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А. Тенетко: Присоединение Украины к санкциям в отношении Беларуси - политическая слабость В. Зеленского
Из-за своей несамостоятельной внешней политики Украина рискует переругаться со всеми соседями. Такое мнение нашему телеканалу озвучила Анна Тенетко. По словам...
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