А. Тенетко: Присоединение Украины к санкциям в отношении Беларуси - политическая слабость В. Зеленского

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Из-за своей несамостоятельной внешней политики Украина рискует переругаться со всеми соседями. Такое мнение нашему телеканалу озвучила Анна Тенетко. По словам украинского политического консультанта, отсутствие сильного лидера толкает Украину на позорное служение Западу и ухудшение отношений с Беларусью.



Анна Тенетко, глава Ассоциации профессиональных политических консультантов (Украина):

"Не новость, что мы иногда принимаем те решения, которые противоречат нашим внутригосударственным принципам и желаниям наших граждан. Мы прекрасно понимаем, что вопросы о вакцине и другие жизненно важные решения принимаются не в министерствах, не у президента, а принимаются в других местах.



Язык санкций - это не наше решение, это решение извне, навязанное Украине. Мы очень надеялись, когда Зеленский приходил к власти, что все изменится. Сделали большой задел обещаний для народа и показали, что Зеленский сможет быть вроде как свободным игроком.



Но, как показывает практика, в жизни все получилось совершенно наоборот. Мы видим полное влияние на то, что происходит, со стороны и международных структур, наших партнеров из Европы и Штатов. Это влияние есть, и оно будет продолжаться до тех пор, пока не придет в Украине тот лидер, который смог бы защищать именно украинские интересы, налаживать связи со странами именно в интересах Украины, понимая, что мы должны сотрудничать с нашими партнерами, которые живут с нами через границу. Это Беларусь и Россия. Как-то мы должны находить общий язык, по-другому не бывает".