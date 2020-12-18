Депутаты приняли новые проекты КоАП и ПИКоАП

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Новые проекты Кодекса об административных правонарушениях и процессуально-исполнительного кодекса во втором чтении приняли депутаты. Сегодня проходит очередное заседание осенней сессии Палаты представителей. После принятия летом в первом чтении проекты этих двух важных документов были доработаны. Поступило более 800 предложений от депутатов, госорганов, граждан и представителей бизнеса. Административное законодательство было значительно актуализировано.

Депутаты поддержали поправки в кодексы по вопросам уголовной ответственности

Депутаты также поддержали поправки в кодексы по вопросам уголовной ответственности. В этом законопроекте реализуется поручение главы государства относительно ответственности в экономической сфере, противодействия коррупции, повышения качества работы правоохранительных органов. До закрытия осенней сессии депутаты должны принять бюджет на следующий год.