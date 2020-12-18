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Минфин анонсировал изменения по дорожному сбору. 1 января госпошлина будет отменена. Вместо нее вводится транспортный налог. Его будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. При этом сумма будет зависеть и от веса, и от возраста машины. Для народных авто - это в среднем 60-80 рублей в год. То есть в полтора-два раза меньше предыдущего сбора.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вместо госпошлины - транспортный налог Минфин анонсировал изменения по дорожному сбору. 1 января госпошлина будет отменена. Вместо нее вводится транспортный налог. Его будут уплачивать все собственники...

За предложенную систему теперь предстоит проголосовать депутатам. На сегодня же запланировано принятие бюджета на следующий год и закрытие осенней сессии парламента.