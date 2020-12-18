|
Вместо госпошлины - транспортный налог
18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Минфин анонсировал изменения по дорожному сбору. 1 января госпошлина будет отменена. Вместо нее вводится транспортный налог. Его будут уплачивать все собственники транспортных средств, зарегистрированных в базе ГАИ МВД. При этом сумма будет зависеть и от веса, и от возраста машины. Для народных авто - это в среднем 60-80 рублей в год. То есть в полтора-два раза меньше предыдущего сбора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минфин анонсировал изменения по дорожному сбору. 1 января госпошлина будет отменена. Вместо нее вводится транспортный налог. Его будут уплачивать все собственники...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)