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Елочные базары в Беларуси заработают уже завтра

18.12.2020 12:53 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Елочные базары в Беларуси заработают уже завтра. Старт предпраздничной торговли дадут лесхозы Брестской и Витебской областей. Работа будет организована во всех областных и районных центрах, на территории лесничеств и лесхозов. В ассортименте торговых точек традиционно ели, сосны, а также новогодние букеты и деревья в кадках. Как отметили в Минлесхозе, стоимость новогодних деревьев будет варьироваться в зависимости от вида и размера, а также от региона, в котором осуществляется продажа, однако она будет ниже стоимости аналогичных деревьев, предлагаемых частными организациями и ИП.
 
 
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Елочные базары в Беларуси заработают уже завтра. Старт предпраздничной торговли дадут лесхозы Брестской и Витебской областей. Работа будет организована во всех...
 
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