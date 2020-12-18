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Елочные базары в Беларуси заработают уже завтра. Старт предпраздничной торговли дадут лесхозы Брестской и Витебской областей. Работа будет организована во всех областных и районных центрах, на территории лесничеств и лесхозов. В ассортименте торговых точек традиционно ели, сосны, а также новогодние букеты и деревья в кадках. Как отметили в Минлесхозе, стоимость новогодних деревьев будет варьироваться в зависимости от вида и размера, а также от региона, в котором осуществляется продажа, однако она будет ниже стоимости аналогичных деревьев, предлагаемых частными организациями и ИП.