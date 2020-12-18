«Ситуация вынуждает». Главред «Брестской газеты» попросил отказаться от подписки на 2021 год

Источник материала: Tut.by

Отказаться от подписки на «Брестскую газету» на первое полугодие 2021 года попросил читателей главный редактор издания Виктор Марчук. Тех, кто уже подписался, он попросил ее аннулировать в самое ближайшее время. В своем обращении главред подчеркнул, что просьба эта «очень странная» для независимого печатного СМИ, но «ситуация вынуждает».



Фото: Брестская газета

В письме к читателям Виктор Павлович объяснил, что в тех условиях, в которые сегодня пытаются поставить «БГ», редакция не уверена, что сможет выполнить свои обязательства перед подписчиками.

«Уточню: то, что касается подготовки бумажной версии газеты к печати, мы, безусловно, сделаем. Но между редакцией и читателями есть несколько звеньев одной цепи. Прежде всего — это типография и почта. Как показывают последние события, руководители этих предприятий сегодня, мягко говоря, не очень заинтересованы в том, чтобы вы получали „БГ“, как и прежде», — написал главред «БГ».

Виктор Павлович напомнил, что после 18 лет сотрудничества «Брестская типография» без объяснения причин отказалась с нового года печатать газету . Сейчас коллектив редакции работает над решением этой проблемы:

«Пока вариантов, где мы могли бы печатать „БГ“, не опасаясь, что с нами не проделают такой же трюк, у нас нет. Дело в том, что печать газет в Беларуси — это особая прерогатива. В общем-то, госмонополия. Лицензии на оказание таких услуг имеют государственные типографии. За крайне редким исключением. А, как показывает ситуация с „БГ“ и рядом других печатных изданий, в этой сфере законы экономики, рынка, да и просто здравый смысл не всегда работают должным образом. Таковы особенности нынешних белорусских реалий».

До января газета будет печататься в «Брестской типографии». Однако ранее предприятие в одностороннем порядке изменило время печати тиража «БГ», переместив с 9.00 на 15.00. При этом по договору с «Белпочтой» тираж издания должен быть сдан в участок по обработке и обмену почты по четвергам не позднее 15.00.

«Но как мы можем сдать тираж газеты в участок в оговоренное в договоре время, если очередной номер в 15.00 только начинают печатать в типографии? Очень явная временная нестыковка (или стыковка) получилась, чтобы быть случайностью», — подчеркивает Виктор Марчук.

Подписывать с редакцией дополнительное соглашение, предусматривающее перенос сдачи тиража на более позднее время, руководство Брестского филиала «Белпочты» отказалось. Сегодня у издания нет гарантий, что в 2021 году подобная практика не повторится.

«Мы не уверены, что сможем обеспечить выполнение условий, прописанных в договоре с „Белпочтой“. А значит, есть реальная угроза применения в отношении редакции „БГ“ финансовых санкций, разрыва договора и самое неприятное — невыполнения обязательств перед подписчиками. В такой капкан уже попала „Народная Воля“. Поэтому, взвесив все за и против, мы пришли к решению отказаться от услуг „Белпочты“ по подписке на первое полугодие 2021 года», — написал главред.

Уведомление об этом издание направило в Белпочту 17 декабря.

«Если вы уже подписались на месяц, квартал или первое полугодие 2021 года, пожалуйста, аннулируйте подписку в самое ближайшее время.(…) Спасибо за то, что были с нами! Надеемся, что большинство из вас останется с вашей любимой газетой и в следующем году. Правда, теперь надо будет покупать ее в розничной торговле».