Огоньки и домики. Посмотрите, как красиво гродненцы украсили подъезды и весь дом

Источник материала: Tut.by

В одной из гродненских многоэтажек на улице Огинского жильцы решили не ограничиваться украшением к новогодним праздникам только своих квартир, но и переключились на подъезды и сам дом. Получилось красиво. При этом, как рассказывают местные жители, украшения многоэтажки уже стало хорошей традицией.





— Задумка — председателя ТС, молодой и креативной девушки с редким именем Северина. Мы каждый год украшаем дом, стараемся постоянно добавлять что-то новое. Обычно к новогоднему сезону готовимся заранее, еще обговариваем все моменты. А технические моменты уже помогают реализовать неравнодушные жильцы, — рассказывают жители дома № 25 по улице Огинского. Они говорят, что украшение дома уже стало традицией, и все с нетерпением ждут новогодних праздников.

























Дополнительных денег с жильцов на украшение не собирали, все сделано за счет ежемесячных взносов. Решение о закупке новогодних украшений приняли на общем собрании.







