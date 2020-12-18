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Огоньки и домики. Посмотрите, как красиво гродненцы украсили подъезды и весь дом

18.12.2020 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одной из гродненских многоэтажек на улице Огинского жильцы решили не ограничиваться украшением к новогодним праздникам только своих квартир, но и переключились на подъезды и сам дом. Получилось красиво. При этом, как рассказывают местные жители, украшения многоэтажки уже стало хорошей традицией.


 — Задумка — председателя ТС, молодой и креативной девушки с редким именем Северина. Мы каждый год украшаем дом, стараемся постоянно добавлять что-то новое. Обычно к новогоднему сезону готовимся заранее, еще обговариваем все моменты. А технические моменты уже помогают реализовать неравнодушные жильцы, — рассказывают жители дома № 25 по улице Огинского. Они говорят, что украшение дома уже стало традицией, и все с нетерпением ждут новогодних праздников.







Дополнительных денег с жильцов на украшение не собирали, все сделано за счет ежемесячных взносов. Решение о закупке новогодних украшений приняли на общем собрании.



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Теги: Гродно
 
 
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Получилось красиво. При этом, как рассказывают местные жители, украшения многоэтажки уже стало хорошей традицией.
 
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