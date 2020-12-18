ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Как-то мусорный контейнер упал на капот BMW». История Артема, который водит мусоровоз

18.12.2020 13:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Свой рабочий день Артем начинает в 5 утра: он водитель мусоровоза. Между собой его коллеги ласково называют свою машину «мазерати». Правда, общий вес МАЗа с грузом — 22 тонны. Работа у Артема не для брезгливых: мусор нужно забрать из дворов, недопитые бутылки от молока могут попасть под пресс и обдать тебя, а на свалке, само собой, пахнет не духами. При этом парень своей работы не стесняется и откровенно рассказывает и про брезгливость, и про поцарапанные машины, и про ценные (и не очень) находки в мусоре. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» - о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Ситуация вынуждает». Главред «Брестской газеты» попросил отказаться от подписки на 2021 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика