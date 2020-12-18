|
«Как-то мусорный контейнер упал на капот BMW». История Артема, который водит мусоровоз
18.12.2020 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Свой рабочий день Артем начинает в 5 утра: он водитель мусоровоза. Между собой его коллеги ласково называют свою машину «мазерати». Правда, общий вес МАЗа с грузом — 22 тонны. Работа у Артема не для брезгливых: мусор нужно забрать из дворов, недопитые бутылки от молока могут попасть под пресс и обдать тебя, а на свалке, само собой, пахнет не духами. При этом парень своей работы не стесняется и откровенно рассказывает и про брезгливость, и про поцарапанные машины, и про ценные (и не очень) находки в мусоре. TUT.BY продолжает проект
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» - о людях, которых общество зачастую не замечает.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)