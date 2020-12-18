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Конфеты, шампанское, икра: МАРТ рассказал о запасах перед Новым годом

18.12.2020 14:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. В Минске и областях созданы запасы продуктов повышенного спроса, рассказал в пятницу начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Михаил Жигало.

© Sputnik / Alexey Maishev
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"Видим, что растет покупательский спрос. Производители уже создали запасы кондитерских изделий, шампанского и игристых вин, обеспечено постоянное наличие в торговых объектах свежих овощей и фруктов, икры, рыбы, других морепродуктов, консервированного зеленого горошка, колбас и копченостей", - уточнил Михаил Жигало.

В предпраздничные дни МАРТ усилил контроль за торговыми объектами, чтобы те не повышали цены на товары. По всей стране продлены режимы работы более 150 торговых объектов и 70 – общепита. Рестораны и кафе, по словам Жигало, уже принимают заказы на обслуживание новогодних огоньков и корпоративов. Ранее Минздрав призвал белорусов отказаться от корпоративов из-за пандемии.

В стране в праздники запланировано провести порядка 160 ярмарок. С 14 декабря уже начали работать елочные базары.

 
Теги: Минск
 
 
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В преддверии зимних праздников традиционно растет спрос на ряд продуктов, в связи с этим производители переходят на усиленный режим работы.
 
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