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Конфеты, шампанское, икра: МАРТ рассказал о запасах перед Новым годом
18.12.2020 14:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 дек – Sputnik. В Минске и областях созданы запасы продуктов повышенного спроса, рассказал в пятницу начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Михаил Жигало.
© Sputnik / Alexey Maishev
"Видим, что растет покупательский спрос. Производители уже создали запасы кондитерских изделий, шампанского и игристых вин, обеспечено постоянное наличие в торговых объектах свежих овощей и фруктов, икры, рыбы, других морепродуктов, консервированного зеленого горошка, колбас и копченостей", - уточнил Михаил Жигало.
В предпраздничные дни МАРТ усилил контроль за торговыми объектами, чтобы те не повышали цены на товары. По всей стране продлены режимы работы более 150 торговых объектов и 70 – общепита. Рестораны и кафе, по словам Жигало, уже принимают заказы на обслуживание новогодних огоньков и корпоративов. Ранее Минздрав призвал белорусов отказаться от корпоративов из-за пандемии.
В стране в праздники запланировано провести порядка 160 ярмарок. С 14 декабря уже начали работать елочные базары.
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В преддверии зимних праздников традиционно растет спрос на ряд продуктов, в связи с этим производители переходят на усиленный режим работы.
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