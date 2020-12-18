Конфеты, шампанское, икра: МАРТ рассказал о запасах перед Новым годом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. В Минске и областях созданы запасы продуктов повышенного спроса, рассказал в пятницу начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Михаил Жигало.

"Видим, что растет покупательский спрос. Производители уже создали запасы кондитерских изделий, шампанского и игристых вин, обеспечено постоянное наличие в торговых объектах свежих овощей и фруктов, икры, рыбы, других морепродуктов, консервированного зеленого горошка, колбас и копченостей", - уточнил Михаил Жигало.

В предпраздничные дни МАРТ усилил контроль за торговыми объектами, чтобы те не повышали цены на товары. По всей стране продлены режимы работы более 150 торговых объектов и 70 – общепита. Рестораны и кафе, по словам Жигало, уже принимают заказы на обслуживание новогодних огоньков и корпоративов. Ранее Минздрав призвал белорусов отказаться от корпоративов из-за пандемии.

В стране в праздники запланировано провести порядка 160 ярмарок. С 14 декабря уже начали работать елочные базары.