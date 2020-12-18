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Военные присоединились к акции "Наши дети"

18.12.2020 14:55 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Министерство обороны присоединилось к благотворительной акции "Наши дети". Военнослужащие командования сил спецопераций посетили с подарками и поздравлениями Дом ребенка №1 города Минска. В этом году в связи с пандемией мероприятие прошло в нестандартном формате: вместо привычного актового зала военные устроили концерт на площадке возле учреждения, во время, отведенное для прогулок на свежем воздухе.

Ирина Михаленко, военнослужащая командования ССО ВС Беларуси: "Понимаем, что все-таки это детский дом. Дом малютки. Хоть на мгновение, но подарить деткам праздник. Армия - это сила. Что мы должны защищать, дарить и оберегать деток наших".

Светлана Тулупова, главврач Дома ребенка № 1 г. Минска: "Как правильно говорят, чужих детей не бывает. Это все наши дети. Да, они попали в сложную ситуацию, но они должны получить по максимуму. Спасибо всем волонтерам и военным, которые в такой нелегкий час находят время, силы и средства, чтобы прийти поздравить детей".

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство обороны присоединилось к благотворительной акции "Наши дети". Военнослужащие командования сил спецопераций посетили с подарками и поздравлениями...
 
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