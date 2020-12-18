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Жителя Городка осудили на 1,5 года лишения свободы за комментарий в адрес милиционера в интернете
18.12.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Городке за оскорбление милиционера в интернете местному жителю дали полтора года колонии. Об этом
33-летнего жителя Городка Николая Чернявского обвинили по двум статьям уголовного кодекса — 369 (Оскорбление представителя власти) и 365 (Вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси за комментарии, которые он написал в августе в одном из телеграм-каналов в адрес сотрудника милиции.
Районный суд 15 декабря приговорил мужчину к полутора годам колонии общего режима, а также обязал выплатить моральную компенсацию пострадавшему сотруднику МВД в размере 500 рублей.
Мать Николая Чернявского утверждает, что ее сын не высказывал угроз милиционеру и не вмешивался в его деятельность. По ее словам, речь идет о фразе «ур…д в погонах», употребленной в интернет-общении с кем-то в чате.
- На суде Николай искренне извинялся за эти слова. А тот пострадавший сотрудник говорит: «Как человек я тебе прощаю, но как милиционер — нет», — рассказала женщина, добавив, что моральный ущерб потерпевшему сотруднику МВД семья компенсировала еще до оглашения приговора.
Женщина рассказала, что члены семьи обращались к потерпевшему милиционеру и «чуть ли не на коленях просили, чтобы простил», а ее сын на суде признал вину в полном объеме и раскаялся, призывая не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы. Женщина живет вместе со своей 77-летней матерью и работает преподавателем в школе, и ей, по ее словам, пришлось продать все свои золотые украшения, чтобы оплатить издержки, связанные с работой адвоката.
Сам Николай Чернявский проживал с матерью и бабушкой, трудился рабочим в воинской части, а затем несколько лет работал неофициально. Как сообщается, мужчина уже месяц находится в витебском СИЗО-2.
Приговор суда не вступил в законную силу, родственники Чернявского намерены его обжаловать.
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Также мужчину обязали выплатить моральную компенсацию пострадавшему сотруднику милиции.
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