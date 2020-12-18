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В Дятловском районе задержали мужчину, который в соцсетях призывал к насилию над милиционерами
18.12.2020 16:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиционеры задержали 35-летнего жителя Дятловского района. Начиная с лета 2019 года, мужчина размещал на своей странице в одной из социальных сетей, направленные на разжигание социальной вражды и розни. Он же призывал к насильственным действиям в отношении милиционеров и членов их семей,
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.
Судя по видео, комментарии мужчина оставлял в одной из групп в «Вконтакте» в декабре прошлого года, в мае и июне этого года.
В 2017 году мужчину судили по аналогичной статье. За обнародование в соцсети видеозаписи с избиением иностранца суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно.
Мужчине грозит штраф или арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.
Мужчина — многодетный отец, у наго трое маленьких дочерей.
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Милиционеры задержали 35-летнего жителя Дятловского района. Начиная с лета 2019 года, мужчина размещал на своей странице в одной из социальных сетей, направленные на...
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