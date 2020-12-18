В Дятловском районе задержали мужчину, который в соцсетях призывал к насилию над милиционерами

Источник материала: Tut.by

Милиционеры задержали 35-летнего жителя Дятловского района. Начиная с лета 2019 года, мужчина размещал на своей странице в одной из социальных сетей, направленные на разжигание социальной вражды и розни. Он же призывал к насильственным действиям в отношении милиционеров и членов их семей, сообщает милиция.



Фото: скрин с видео

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

Судя по видео, комментарии мужчина оставлял в одной из групп в «Вконтакте» в декабре прошлого года, в мае и июне этого года.

В 2017 году мужчину судили по аналогичной статье. За обнародование в соцсети видеозаписи с избиением иностранца суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно.

Мужчине грозит штраф или арест, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Мужчина — многодетный отец, у наго трое маленьких дочерей.