В редакцию гродненского портала Hrodna.life пришли МЧС и милиция

Источник материала: Tut.by

В редакцию гродненского портала Hrodna.life пришли с проверкой сотрудники МЧС и милиции, а также еще один человек в гражданском, которые не представился. По словам сотрудников редакции, сейчас у них проходит «мониторинг». Также с проверкой пришли и в магазин «Адметнасць», который находится рядом с редакцией.



Сотрудники МЧС и милиции в редакции портала Hrodna.life. Фото: TUT.BY

Сотрудники милиции и МЧС, а также представители отдела торговли Гродненского горисполкома сначала пришли в магазин «Адметнасць», где продают сувениры с БЧБ-символикой, а также национальные белорусские костюмы.

Потом милиция и МЧС зашли и в редакцию гродненского портала Hrodna.life. По словам сотрудников издания, сейчас в помещении проходит мониторинг.

Напомним, в сентябре в редакцию уже приходила милиция. Как рассказывал тогда главный редактор издания Алексей Шота, был начат административный процесс по статье 21.13 КОАП «Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения». Милиционеры пришли из-за бело-красно-белого флага, который висел несколько дней на здании, где находится редакция.