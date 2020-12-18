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В Беларусь может приехать Росгвардия
18.12.2020 16:33 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусское МВД готово пригласить в страну для осуществления определенных функций российских силовиков. Это предусмотрено опубликованным на Национальном правовом портале документом.
Согласно
В опубликованном документе также говорится о том, что в сферы сотрудничества двух сторон входит охрана имущества физических и юридических лиц; обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности; развитие спортивных и культурных связей; оказание содействия на договорной основе в санаторно-курортном лечении военнослужащих, сотрудников, гражданского персонала и членов их семей.
Среди форм сотрудничества соглашением среди прочего предусмотрены консультации, семинары, конференции и учебно-методические сборы; подготовка кадров; проведение совместных учений и тренировок.
Отметим, что 22 октября в Беларуси с внезапным визитом
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Белорусское МВД готово пригласить в страну для осуществления определенных функций российских силовиков. Это предусмотрено опубликованным на Национальном...
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