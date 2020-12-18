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В Беларусь может приехать Росгвардия

18.12.2020 16:33 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусское МВД готово пригласить в страну для осуществления определенных функций российских силовиков. Это предусмотрено опубликованным на Национальном правовом портале документом.

Согласно договору о сотрудничестве между МВД Беларуси и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), стороны договорились осуществлять сотрудничество по следующим направлениям: охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; охрана важных государственных объектов, специальных грузов; борьба с терроризмом и экстремизмом; государственный контроль в области оборота оружия; обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; охрана особо важных и режимных объектов.

В опубликованном документе также говорится о том, что в сферы сотрудничества двух сторон входит охрана имущества физических и юридических лиц; обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности; развитие спортивных и культурных связей; оказание содействия на договорной основе в санаторно-курортном лечении военнослужащих, сотрудников, гражданского персонала и членов их семей.

Среди форм сотрудничества соглашением среди прочего предусмотрены консультации, семинары, конференции и учебно-методические сборы; подготовка кадров; проведение совместных учений и тренировок.

Отметим, что 22 октября в Беларуси с внезапным визитом находился глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который на встрече с Александром Лукашенко обсудил усиление безопасности и союзнические отношения. Лукашенко в начале встречи поблагодарил Нарышкина за информацию, которую его ведомство доводит до белорусских спецслужб. Нарышкин рассказал, что на базе оперативной и разведывательной информации, полученной СВР и КГБ, готовится аналитическая информация, которая касается угроз интересам обоих государств.

 
 
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Белорусское МВД готово пригласить в страну для осуществления определенных функций российских силовиков. Это предусмотрено опубликованным на Национальном...
 
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