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Прогноз погоды на субботу 19 декабря
18.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия в Беларуси будет определять малоактивный фронтальный раздел, смещающийся в восточном направлении, по юго-западу республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления. В отдельных районах республики ожидается туман, на дорогах – гололедица.
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Погодные условия в Беларуси будет определять малоактивный фронтальный раздел, смещающийся в восточном направлении, по юго-западу республики скажется влияние...
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