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В Минском зоопарке впервые появилась пара северных песцов

18.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минском зоопарке опять пополнение. Впервые здесь появилась пара северных песцов. Однолетние животные приехали со Жлобинского зоопарка, приспособились к новым апартаментам и получили прозвища - Леди и Бродяга. Несмотря на приятный вид, это хищники, среди любимых лакомств которых мясо, каша, творог.  Пока что песцы живут во временном вольере. Там для них оборудованы теплые домики.

Ко встрече с представителями семьи псовых в зоопарке готовились заранее. Песцы чувствуют себя в столице комфортно.  

 
 
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В Минском зоопарке опять пополнение. Впервые здесь появилась пара северных песцов. Однолетние животные приехали со Жлобинского зоопарка, приспособились к новым...
 
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