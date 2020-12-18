Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минском зоопарке впервые появилась пара северных песцов В Минском зоопарке опять пополнение. Впервые здесь появилась пара северных песцов. Однолетние животные приехали со Жлобинского зоопарка, приспособились к новым...

В Минском зоопарке опять пополнение. Впервые здесь появилась пара северных песцов. Однолетние животные приехали со Жлобинского зоопарка, приспособились к новым апартаментам и получили прозвища - Леди и Бродяга. Несмотря на приятный вид, это хищники, среди любимых лакомств которых мясо, каша, творог. Пока что песцы живут во временном вольере. Там для них оборудованы теплые домики.Ко встрече с представителями семьи псовых в зоопарке готовились заранее. Песцы чувствуют себя в столице комфортно.