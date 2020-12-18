Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Туман и гололедица в прогнозах на выходных Декабрь продолжает удивлять теплой погодой. В выходные центральный регион ждет туман, на дорогах гололедица. В субботу плюсовая температура - от 1 до 4 градусов...

Декабрь продолжает удивлять теплой погодой. В выходные центральный регион ждет туман, на дорогах гололедица. В субботу плюсовая температура - от 1 до 4 градусов тепла. В воскресенье будет облачно, но без осадков - от 0 до плюс 4.В начале следующей недели погода значительно не изменится. В понедельник температура воздуха от 0 до плюс 2 и без осадков.