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Туман и гололедица в прогнозах на выходных

18.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Декабрь продолжает удивлять теплой погодой. В выходные центральный регион ждет туман, на дорогах  гололедица. В субботу плюсовая температура - от 1 до 4 градусов тепла. В воскресенье будет облачно, но без осадков - от 0 до плюс 4. 

В начале следующей недели погода значительно не изменится. В понедельник температура воздуха от 0 до плюс 2 и без осадков.

 
 
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Декабрь продолжает удивлять теплой погодой. В выходные центральный регион ждет туман, на дорогах  гололедица. В субботу плюсовая температура - от 1 до 4 градусов...
 
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