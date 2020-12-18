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Туман и гололедица в прогнозах на выходных
18.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДекабрь продолжает удивлять теплой погодой. В выходные центральный регион ждет туман, на дорогах гололедица. В субботу плюсовая температура - от 1 до 4 градусов тепла. В воскресенье будет облачно, но без осадков - от 0 до плюс 4.
В начале следующей недели погода значительно не изменится. В понедельник температура воздуха от 0 до плюс 2 и без осадков.
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Декабрь продолжает удивлять теплой погодой. В выходные центральный регион ждет туман, на дорогах гололедица. В субботу плюсовая температура - от 1 до 4 градусов...
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