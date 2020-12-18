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Госавтоинспекция столицы поздравила детей
18.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Новый год со знаниями о безопасности. Сотрудники ГАИ для самых маленьких участников дорожного движения и их родителей провели электронную викторину на знание правил дорожного движения. Результаты конкурса подвели сегодня во Дворце детей и молодежи. В программе - игры и тематические квесты, а также Дед Мороз и Снегурочка.
Победителей наградили дипломами, тематическими раскрасками и расписаниями занятий с напоминанием, как нужно себя вести на дороге, а также вручили детские автокресла.
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В Новый год со знаниями о безопасности. Сотрудники ГАИ для самых маленьких участников дорожного движения и их родителей провели электронную викторину на знание...
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