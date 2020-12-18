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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госавтоинспекция столицы поздравила детей В Новый год со знаниями о безопасности. Сотрудники ГАИ для самых маленьких участников дорожного движения и их родителей провели электронную викторину на знание...

В Новый год со знаниями о безопасности. Сотрудники ГАИ для самых маленьких участников дорожного движения и их родителей провели электронную викторину на знание правил дорожного движения. Результаты конкурса подвели сегодня во Дворце детей и молодежи. В программе - игры и тематические квесты, а также Дед Мороз и Снегурочка.Победителей наградили дипломами, тематическими раскрасками и расписаниями занятий с напоминанием, как нужно себя вести на дороге, а также вручили детские автокресла.