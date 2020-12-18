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Единый кол-центр по вопросам водоснабжения
18.12.2020 16:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕдиный кол-центр по вопросам водоснабжения заработал в Минске и Минской области. С августа работа центра велась в тестовом режиме. Однако услуга пользовалась популярностью среди населения, поэтому теперь кол-центр перешел к постоянному формату работы. Сегодня бесплатные звонки принимают по короткому номеру 119.
Также жители столицы и области могут обращаться для консультации по другим вопросам, связанным с оказанием услуг водоснабжения и водоотведения.
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Единый кол-центр по вопросам водоснабжения заработал в Минске и Минской области. С августа работа центра велась в тестовом режиме. Однако услуга пользовалась...
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